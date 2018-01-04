وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و4 أخريات بضائع عامة، وغادر 3 سفن حاويات، واثنتي بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، إضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و4 أخريات بضائع عامة، وغادر 3 سفن حاويات، واثنتي بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان لها، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، إضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء في الثالثة والنصف مساء أمس الأربعاء، القطار رقم 2471، وفي السابعة والنصف مساءًا القطار رقم 2442، وفي الخامسة والنصف من صباح الخميس القطار رقم 2476، بحمولة إجمالية 3882 طن قمح، في حين غادرت 108 سيارات نقل بحمولة 5218 طن قمح.

وأكد أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 73003 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46484 طنًا.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7600 طن يوريا، و5600 طن فوسفات، و4800 طن كوارتز، و1400 طن رمل.