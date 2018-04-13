وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و3 بضائع عامة، وغادر 3 حاويات و4 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15، و7 أخريات بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أن

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و3 بضائع عامة، وغادر 3 حاويات و4 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 15، و7 أخريات بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2535 طن قمح، في حين غادر 79 سيارة نقل محملة بـ 3497 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 131078 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأكد أن حركة الصادر من الميناء شملت 9000 طن يوريا، و5080 طن فوسفات، 982 طن رمل، و560 طن سلفات أمونيوم، و4313 طن علف بنجر.