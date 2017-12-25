وصول ومغادرة 13 سفينة حاويات بميناء دمياط

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الأحد القطار رقم 2462، وفي الحادية عشر والنصف مساء أمس القطار رقم 2470، وفي السابعة صباح اليوم الاثنين القطار رقم 2476 بحمولة إجمالية 3705 طن قمح، في حين غادر 123 سيارة نقل بحمولة 6095 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 115525 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55661 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2969 طن ملح و164 طن رمل.