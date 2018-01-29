وصول ومغادرة 13 سفينة بميناء دمياط اليوم الإثنين

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الأحد القطار رقم 2468، وفي الثالثة صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2450، بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، في حين غادر 87 سيارة نقل محملة بـ 3931 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53530 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63169 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11750 طن يوريا و 7215 طن فوسفات و 5000 طن رمل.