وصول ومغادرة 13 سفينة بضائع عامة ميناء دمياط

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2446 محمل بـ 1429 طن قمح، في حين غادر 130 سيارة نقل محملة بـ 5993 طن قمح .



الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171176 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24701 طنا .



ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الرابعة مساء أمس السبت قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .



وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 13300 طن يوريا، و 4900 طن رمل، و 1600 طن علف، و 500 طن رخام .











