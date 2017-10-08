وصول ومغادرة 12 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتي حاويات، وأخرى بضائع عامة، فيما غادرت 4 حاويات و5 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأضاف أنه غادر ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- سفينتي حاويات، وأخرى بضائع عامة، فيما غادرت 4 حاويات و5 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، علاوة على 11 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء 63 سيارة بحمولة 3020 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172934 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31624 طناً.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 15970 طن يوريا، و10420 طن فوسفات، و6300 طن رمل.