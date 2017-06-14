وصول ومغادرة 12 سفينة ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، فضلا عن 6 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتما

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فى حين غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، فضلا عن 6 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 118982 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 111538 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2621 ) طن قمح، بالإضافة إلى (97) سيارة بحمولة (6362) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3000 طن يوريا و 5000 طن فوسفات و 6500 طن علف بنجر و 2200 طن رمل و 3500 طن كوارتز.