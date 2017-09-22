وصول ومغادرة 12 سفينة حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة, قال فيه، إن إجمالي عدد…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتا حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة, قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2986 طن قمح، و93 سيارة بحمولة 4680 طن قمح.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169136 طنا، و رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53203 أطنان .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا و 3500 طن فوسفات .