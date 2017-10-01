وصول ومغادرة 12 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، فضلا عن 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، فضلا عن 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثانية صباح اليوم الأحد القطار رقم 2474، وفي السابعة والنصف صباح اليوم أيضا القطار رقم 2451 بحمولة إجمالية 3828 طن قمح، في حين غادر 101 سيارة بحمولة 4875 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170416 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44051 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14560 طن يوريا و 1000 طن فوسفات و 150 طن مولاس.