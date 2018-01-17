وصول ومغادرة 12 سفينة حاويات ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات ا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يشار إلى أنه غادر الميناء في السادسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2481 محملا بـ 1292 طن قمح، في حين غادر 129 سيارة نقل محملة بـ 6056 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 80663 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96117 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1200 طن يوريا، و 3400 طن ملح، و 2390 طن رمل، و 1950 طن أسمنت، و 6700 طن كوارتز، وإعادة تصدير 2650 طن كسب فول صويا.