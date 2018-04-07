وصول ومغادرة 12 سفينة بضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و3 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح أنه غا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 3 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، وغادر سفينتا حاويات و3 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، و9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء 3 قطارات بحمولة 3773 طنًا، في حين غادرت 73 سيارة نقل محملة بـ 3126 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 161345 طنًا،ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4500 طن يوريا، و500 طن كوارتز، و3900 طن فوسفات.