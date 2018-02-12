وصول ومغادرة 12 سفينة بضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادرت 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1310 أطنان قمح، بينما غادر 63 سيارة نقل محملة بـ 2857 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 103789 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27972 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6300 طن يوريا، و2130 طن فوسفات، و 14000 طن ملح، و 11880 طن رمل، و 1000 طن ألواح جبس.

الجدير بالذكر أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 141906 أمتار مكعبة، حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء.