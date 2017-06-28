وصول ومغادرة 11 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 19659 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108486 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء عدد ( 3 ) قطار بحمولة ( 3790 ) طن قمح، بالإضافة إلى عدد (117) سيارة بحمولة (5675) طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا و10100 طن ملح و7000 طن ميثانول.