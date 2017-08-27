وصول ومغادرة 11 سفينة حاويات بميناء دمياط اليوم الأحد

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في الخامسة مساء أمس السبت القطار رقم 2457، وفي الثالثة من صباح اليوم الأحد القطار 2435 بحمولة إجمالية2629 طن قمح، في حين غادرت 85 سيارة بحمولة 3839 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 154717 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51604 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8474 طن يوريا و 2400 طن فوسفات و 1000 طن رمل زجاجي.