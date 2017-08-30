وصول ومغادرة 11 سفينة حاويات بميناء دمياط الأربعاء 30 أغسطس

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء في الخامسة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2470 محمل بـ1317 طن قمح، في حين غادرت عدد ( 69 ) سيارة بحمولة 3430 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 165932 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61912 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا و500 طن فوسفات و1680 طن رمل زجاجي و4900 طن حجر كوارتز و6200 طن ملح.