وصول ومغادرة 11 سفينة بميناء دمياط

سفن حاويات وبضائع عامةمحمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن بضائع عامة.وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، فضلا عن 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، فضلا عن 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي: “غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2454، وفي الحادية عشر مساء أمس أيضا القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 2572 طن قمح، في حين غادر عدد ( 86 ) سيارة بحمولة 4226 طن قمح”.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171344 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21912 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن ملح، و 3550 طن رمل زجاجي، و 3400 طن مولاس، وإعادة تصدير 4630 طن ذرة، و 4630 طن صويا

