وصول ومغادرة 11 سفينة بميناء دمياط اليوم الأحد

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات، فيما غادرت سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح ال

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات، فيما غادرت سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، علاوة على 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في العاشرة مساء أمس السبت، القطار رقم 2472 محمل بـ1312 طن قمح، في حين غادر 142 سيارة نقل محملة بـ 6448 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53343 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67012 طنا، مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1250 طن يوريا، و1520 طن فوسفات، و1880 طن رمل.