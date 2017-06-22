وصول ومغادرة 10 سفن ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، في حين غادر سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 8 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وصرح ممدوح الشيطى المتحدث الاعلامى لهيئة الميناء بأنه في إطار تشجيع والاتجاه الى تفعيل النقل بالسكة الحديد غادر الميناء قطار مكون من 24 عربة محمل بـ ( 48 ) حاوية مكافئة متجهه إلى ميناء السخنة.

وفي السياق نفسه غادر الميناء (121) سيارة بحمولة (5576) طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 54525 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111761 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7800 طن يوريا و 500 طن نترات أمونيوم و 3900 طن رمل و 3600 طن مولاس و 5500 علف بنجر.