وصول ومغادرة 10 سفن حاويات وبضائع ميناء دمياط

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 26 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1284 طن قمح، في حين غادر 142 سيارة نقل محملة بـ 6513 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 169236 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26059 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 13500 طن يوريا و 3190 طن مولاس .

