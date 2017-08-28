وصول ومغادرة 10 سفن حاويات ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات واثنتى بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و4 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الإثنين، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات واثنتى بضائع عامة، وغادرت سفينتا حاويات و4 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الإثنين، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشار إلى أن غادر الميناء في الثانية والنصف صباح اليوم الإثنين القطار رقم 2442 محمل بـ 1284 طن قمح، في حين غادرت 71 سيارة بحمولة 3541 طن قمح.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156708 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59481 طنًا.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9110 طن يوريا، و3000 طن فوسفات، و3200 طن رمل زجاجي.