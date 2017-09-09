وصول وفد من حركة حماس للقاهرة برئاسة إسماعيل هنية

كتب- محمد خيال وصل إلى القاهرة اليوم، وفد رفيع من حركة حماس الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة قادما من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى. وبحسب الناطق الرسمى باسم الحركة فوزى برهوم فإن الوفد يضم فريقا فنيا…

كتب- محمد خيال

وصل إلى القاهرة اليوم، وفد رفيع من حركة حماس الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى للحركة قادما من قطاع غزة عبر معبر رفح البرى.

وبحسب الناطق الرسمى باسم الحركة فوزى برهوم فإن الوفد يضم فريقا فنيا من وزارات مختلفة، لاستكمال ومتابعة التفهمات التى تمت بين الحركة ومصر خلال زيارة قام بها وفد سابق للحركة الشهر الماضى.

ويضم الوفد إلى جانب هنية كلا من يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسى للحركة فى قطاع غزة، وروحى مشتهى، عضو المكتب السياسى للحركة، وخليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسى، بالإضافة إلى موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى، الذى وصل من قطر، وصالح العارورى عضو المكتب السياسى، الذى وصل من ماليزيا.

وأكد موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسى، أن أجندة اللقاءات مع المسئولين المصريين التى ستبدأ اليوم الأحد، تتناول استكمال المشاورات بشأن معبر رفح وإمكانية فتحه بصفة شبه منتظمة، مشددا فى الوقت ذاته على ان «فتح المعبر هو قرار مصرى خالص ونرجو أن يتم فتحه بشكل دائم أمام البضائع والأشخاص». وأضاف أن المشاورات ستبحث الإجراءات العقابية التى اتخذها محمود عباس أبومازن رئيس السلطة الفلسطينية، بشأن قطاع غزة».