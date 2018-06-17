وصول وفد إيطالي لزيارة مسار العائلة المقدسة

المال- خاص استقبل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اليوم الأحد وفدا سياحيا لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية، والتي قامت بتنظيم رحلة لمسار العائلة المقدسة. يرافق الوفد رئيسة جمعية Unitalsi ايطاليا، ورئيس Unitalsi اقليم لاتسيو، وأسقف كنيس

المال- خاص

استقبل المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اليوم الأحد وفدا سياحيا لجمعية Unitalsi الخيرية الإيطالية المختصة بتنظيم رحلات سياحة دينية، والتي قامت بتنظيم رحلة لمسار العائلة المقدسة.

يرافق الوفد رئيسة جمعية Unitalsi ايطاليا، ورئيس Unitalsi اقليم لاتسيو، وأسقف كنيسة مدينة ڤيتربوViterbo الإيطالية، والأنبا برنابا السرياني أسقف الكنيسة القبطية بروما وتورينو، كما يرافقهم وفد إعلامي من الصحافة والتليفزيون التابع لدولة الفاتيكان، وعماد فتحي المستشار السياحي المصري في روما.

من جانبها رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الذي نظمته الجمعية الإيطالية، وأشارت الى أنه تم ترتيت برنامج للوفد يتضمن زيارة عدد من الأماكن التي يشملها مسار رحلة العائلة المقدسة، متمنية لهم الاستمتاع بزيارتهم مصر.

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الهيئة سترافق الوفد في رحلته والتي تستمر في الفترة من ١٧-٢١ يونيو الجاري.

وأضاف أن وزارة السياحة كانت قد نظمت فى فبراير الماضى رحلة تعريفية لوفد من جمعية UNITALSI لزيارة النقاط الخمس التي تشملها المرحلة الأولى للمسار من أجل الترويج لرحلة العائلة المقدسة، ورافقهم وفد إعلامي من كبريات وكالات الأنباء والصحف الإيطالية.

ومن جانبه أعرب أسقف كنيسة مدينة ڤيتربو الإيطالية (Viterbo) المونسينيور فوما جاللي عن سعادته بوجوده في مصر لأول مرة، مشيرا الى أن مصر بلدا كبيرا وتمتلك حضارة عظيمة، وأكد على أن زيارته لمصر تمثل قيمة روحية بالنسبة له حيث سيتمكن خلالها من تتبع خطى العائلة المقدسة.

