وصول وسفر 94 ألف سائح بموانئ البحر الأحمر خلال 2017

المال - خاصأكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 94 ألف سائح خلال العام الماضي 2017، وذلك من خلال استقبال 48 ألف راكب ومغادرة 46 ألفا، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة وشرم الشيخ.وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 24 ألف سائح، وذلك من



المال – خاص

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 94 ألف سائح خلال العام الماضي 2017، وذلك من خلال استقبال 48 ألف راكب ومغادرة 46 ألفا، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة وشرم الشيخ.

وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 24 ألف سائح، وذلك من خلال استقبال 13 ألف سائح وسفر 11 ألف سائح، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 32 ألف سائح من خلال استقبال 16 ألف سائح ومغادرة 16 ألف سائح.

وعلى جانب آخر شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 11 ألف سائح من خلال استقبال 5 آلاف سائح ومغادرة 6 آلاف سائح وشهد ميناء نويبع وصول وسفر 27 ألف سائح وذلك من خلال استقبال 14 ألف سائح ومغادرة 13 ألف سائح.

وأشار يوسف إلى أن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 260 يختا بنسبة زيادة 41% عن العام الأسبق بموانئ شرم الشيخ والغردقة.

وأشار إلى أن ميناء شرم الشيخ شهد وصول وسفر 119 يختا بنسبة زيادة 55% بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 141 يختا بنسبة زيادة 32%.