وصول وسفر 852 راكبا بميناء نويبع اليوم

نادية صابريشهد ميناء نويبع وصول وسفر 852 راكبا، منهم 190 معتمرا، وتداول 136 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة آيلة وعلى متنها 118 راكبا و3 تريلات و3 سيارات. وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 3 سفن، هى: مسرة، ال



نادية صابر

يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 852 راكبا، منهم 190 معتمرا، وتداول 136 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة آيلة وعلى متنها 118 راكبا و3 تريلات و3 سيارات.

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة 3 سفن، هى: مسرة، الحرية2، نما إكسبريس، وعلى متنها 386 ركبا و160 شاحنة و14 سيارة، فيما شهد الميناء أمس مغادرة السفينة محبة وعلى متنها 1000 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع السعودى.

بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن وهى آيلة، سينا، بريدج وعلى متنها 464 راكبا، منهم 190 معتمرا و4 باصات عمرة، و35 برادا و15 تريلا و44 سيارة، فيما غادرت 3 سفن وهى سينا، آيلة، بريدج وعلى متنها 270 راكبا و60 برادا و23 تريلا و2 باص جيت.