وصول وسفر 7952 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 841 راكبا و 104 شاحنات بضائع و 12 شاحنة عفش وركاب و 24 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، امانة، النوى اكسبريس وعلى متنها 1930 راكبا

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 841 راكبا و 104 شاحنات بضائع و 12 شاحنة عفش وركاب و 24 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، امانة، النوى اكسبريس وعلى متنها 1930 راكبا و 93 شاحنة و 105 سيارات.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة ABB FELINA وعلى متنها 70 طرد معدات بوزن 157 طنا قادمة من اليابان والسفينة القاهرة وعلى متنها 4 ركاب و 3 شاحنات وغادرت اربع سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس، الحرية وعلى متنها 2218 راكبا و 201 شاحنة و 81 سيارة.

وفى نفس السياق شهد ميناء الغردقة بالامس مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 995 راكب و 67 سيارة ومغادرة واستقبال العبارة لابسبس وعلى متنها 127 راكبا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة شرم الشيخ.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 141 راكبا و 12 برادا و 15 تريللا.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وعلى متنها 714 راكبا و 4 برادا و 4 تريللا و 2 سيارة و 2 باص جيت وغادرت السفينتين سينا وبرنسيسة على متنها 982 راكبا و 27 برادا و 16 تريللا و 16 سيارة و 3 باص جيت.