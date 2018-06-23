وصول وسفر 71 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال مايو الماضى

نادية سلام شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 71 الف راكب بموانئها خلال شهر مايو الماضى وذلك من خلال استقبال 58 الفراكب ومغادرة 13 الف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 40 الف راكب وذلك من خلال

نادية سلام

شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 71 الف راكب بموانئها خلال شهر مايو الماضى وذلك من خلال استقبال 58 الفراكب ومغادرة 13 الف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا شهد وصول وسفر 40 الف راكب وذلك من خلال استقبال 31 الف راكب ومغادرة 9 الاف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 21 الف راكب وذلك من خلال استقبال 17 الاف راكب ومغادرة 4 الاف راكب، فيما استقبل ميناء الغردقة 10 الاف راكب.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 6 الاف سائح بميناءى سفاجا ونويبع ووصول وسفر 18 يختا سياحيا بميناءى شرم الشيخ والغردقة.

وأشار يوسف لوجود تعليمات صارمة من اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة لمديرى الموانئ بتشديد الرقابة على الحمالين ومراقبة التسعيرة لعدم استغلال الراكب مع زيادة عدد العاملين بخدمة الركاب بصالات الوصول والسفر والزام مالكى العبارات بالاعداد المسموح بها حسب الطاقة الاستيعابية للعبارة والالتزام بمواعيد الوصول والسفر مع ترقيم امتعة الركاب على تريللات العفش لسهولة تعرف الراكب على مقتنياته مع تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالموانئ لتلقى أى شكاوى والعمل على سرعة حلها.

