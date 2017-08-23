وصول وسفر 70 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر يوليو الماضي

المال ـ خاص:أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن وصول وسفر 65 ألف راكب بموانيها خلال شهر يوليو الماضى، من خلال استقبال 25 ألف راكب ومغادرة 40 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 41 ألف راكب من خلال استقبال 14 ألف راكب ومغادرة 27 ألف راكب

المال ـ خاص:

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن وصول وسفر 65 ألف راكب بموانيها خلال شهر يوليو الماضى، من خلال استقبال 25 ألف راكب ومغادرة 40 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 41 ألف راكب من خلال استقبال 14 ألف راكب ومغادرة 27 ألف راكب بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 17 ألف راكب وذلك من خلال استقبال 7 آلاف راكب ومغادرة 10 آلاف راكب، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 7 آلاف راكب بنسبة زيادة 49% عن الفترة المثيلة للعام الماضى من خلال استقبال 4 آلاف راكب ومغادرة 3 آلاف راكب.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 5 آلاف سائح بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 2500 سائح ومغادرة 2500 سائح وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة ونويبع.

أما ميناء شرم الشيخ فقد شهد وصول وسفر ألف سائح من خلال استقبال 600 سائح ومغادرة 400 سائح بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 3 آلاف سائح من خلال استقبال 1500 سائح ومغادرة 1500 سائح، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر ألف سائح من خلال استقبال 400 سائح ومغادرة 600 سائح.

