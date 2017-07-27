وصول وسفر 6144 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة TRADE STAR وعلى متنها 28 ألف طن ألومنيوم، قادمة من إيطاليا.وتغادر ثلاثة سفن وهى عمان، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 2057 راكبًا، و102 شاحنة بضائع و76 سيارة.وشهد الميناء بالأمس استقبال

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة TRADE STAR وعلى متنها 28 ألف طن ألومنيوم، قادمة من إيطاليا.

وتغادر ثلاثة سفن وهى عمان، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 2057 راكبًا، و102 شاحنة بضائع و76 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى عمان، القاهرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 410 ركاب و65 شاحنة بضائع و5 شاحنات عفش ركاب، و53 سيارة، وغادرت السفينة BBC KINVERLEY وعلى متنها 9 آلاف طن كوارتز متجهة إلى النرويج، والسفينة عمان وعلى متنها 1458 راكبًا و9 شاحنات و2 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة لابسبس وعلى متنها 74 راكبًا من مختلف الجنسيات، ومغادرة واستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 863 راكبًا و117 سيارة.

و فى نفس السياق، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 397 راكبًا و12 برادًا و13 تريلا و6 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 307 ركاب و12 برادًا و8 تريلات و11 سيارة و2 باص جيت، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 578 راكبًا و18 برادًا و4 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.