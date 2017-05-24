وصول وسفر 5413 راكبًا ومعتمرًا بموانئ البحر الأحمر

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وأضاف يوسف، فى بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 6 سفن وهى السفينة MISS SIMONA وعلى متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا والسفن القاهرة وعمان والحرية وبوسيدون اكسبريس وغزالة وعلى متنهم 2088 راكب و182 شاحنة و64 سيارة بينما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 552 راكب و81 شاحنة و2 سيارة، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ادفو وعلى متنها 63 الف طن قمح واردة من روسيا والعبارة القاهرة وعلى متنها 1181 راكب و70 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى محبة وعمان وبوسيدون وعلى متنهم 723 راكب منهم 499 معتمر و127 شاحنة و4 سيارة.

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 1045 راكب و16 براد و16 تريلا و14 سيارة و2 باص جيت، فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 1014 راكب منهم 136 معتمر و3 باص عمرة و17 براد و7 تريلا و7 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 126 راكب و21 براد و19 تريلا و11 سيارة و1 باص جيت.

وأضاف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الغردقة يستعد لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 45 راكب و5 سيارة كما استقبل الميناء بالأمس العبارة الرياض وعلى متنها 824 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و73 سيارة.

