وصول وسفر 50 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال أبريل

نادية سلامقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانى الهيئة شهدت وصول وسفر 49 ألف راكب بموانئها خلال أبريل الماضي، من خلال استقبال 25 ألف راكب ومغادرة 25 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 29 ألف راكب من خلال استقبال 14 ألف راكب ومغادرة

نادية سلام

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانى الهيئة شهدت وصول وسفر 49 ألف راكب بموانئها خلال أبريل الماضي، من خلال استقبال 25 ألف راكب ومغادرة 25 ألف راكب وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 29 ألف راكب من خلال استقبال 14 ألف راكب ومغادرة 15 ألف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 18 ألف راكب، من خلال استقبال 9 آلاف راكب، ومغادرة 9 آلاف راكب، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 3 آلاف راكب من خلال استقبال 2000 راكب ومغادرة 1000 راكب.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت، خلال نفس الفترة، وصول وسفر 12 ألف سائح، من خلال استقبال 6 آلاف سائح، ومغادرة 6 آلاف سائح، ووصول وسفر 12 يختًا سياحيا، بموانئ شرم الشيخ وسفاجا والغردقة ونويبع.