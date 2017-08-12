وصول وسفر 3907 ركاب لموانئ البحر الأحمر

نادية صابر صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 386 راكبا و 105 شاحنات بضائع و 8 شاحنات عفش ركاب و 20 سيارة، كما تغادر السفينة RISING FALCON وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 386 راكبا و 105 شاحنات بضائع و 8 شاحنات عفش ركاب و 20 سيارة، كما تغادر السفينة RISING FALCON وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة البركة وعلى متنها 880 رأس عجول حية بوزن 392 طنا قادمة من ميناء سواكن بالسودان والسفينتين مسرة وعمان وعلى متنهم 142 راكبا و 20 شاحنة و 2 شاحنة عفش ركاب و 20 سيارة وغادر ثلاث سفن وهى: أمانة، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 1765 راكبا و 145 شاحنة و 34 سيارة.

على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 467 راكبا و 96 سيارة.

بينما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 356 راكبا و 11 برادا و 6 تريللات و 18 سيارة.

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 381 راكبا و 12 برادا و 12 تريللا و 14 سيارة و 3 باص جيت، وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا و على متنهما 437 راكبا و 19 برادا و 4 تريللات و 15 سيارة.