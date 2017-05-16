وصول وسفر 3891 راكبا ومعتمرا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر:يستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1271 راكبا و31 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان والقاهرة والحري

نادية صابر:







يستقبل ميناء الزيتيات اليوم السفينة جازايجين وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.







وصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1271 راكبا و31 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان والقاهرة والحرية وعلى متنهم 127 راكبا منهم 32 معتمرا و112 شاحنة و3 سيارة.







فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى عمان والحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 855 راكبا منهم 664 معتمر و185 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 324 راكبا و84 شاحنة و6 سيارة.







وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 791 راكبا منهم 180 معتمرا و 4 باصات عمرة و 26 برادا و 2 تريلا و3 سيارة.







بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 466 راكبا منهم 256 معتمرا و6 باص عمرة و2 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنها 57 راكبا و21 برادا و28 تريلا.