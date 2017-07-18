وصول وسفر 3755 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 341 شاحنة

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 438 راكبا و59 شاحنة بضائع و10 شاحنة عفش ركاب و21سيارة كما تغادر السفينة ISTANDR وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى ماليزيا وثلاث سفن اخرى وه

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 438 راكبا و59 شاحنة بضائع و10 شاحنة عفش ركاب و21سيارة كما تغادر السفينة ISTANDR وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة الى ماليزيا وثلاث سفن اخرى وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1195 راكبا و81 شاحنة و18 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 429 راكبا و73 شاحنة بضائع و6 شاحنة عفش ركاب و29 سيارة فيما تغادر السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 986 راكبا و61 شاحنة و20 سيارة.

على جانب آخر يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 244 راكبا و16 براد و3 تريلا و12 سيارة و1 دراجة نارية، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 265 راكبا و14 براد و3 تريلا و12 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 198 راكبا و7 براد و8 تريلا و7 سيارة.



