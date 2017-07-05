وصول وسفر 3025 راكبا بموانئ البحر الأحمر

نادية صابر: صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع. كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ACO SBLENDOR و على متنها 37 ألف طن الومنيوم قادمة من البرازيل والعبارة ع

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم الأربعاء، لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة ACO SBLENDOR و على متنها 37 ألف طن الومنيوم قادمة من البرازيل والعبارة عمان وعلى متنها 235 راكبا و31 شاحنة و23 سيارة، وتغادر السفينتان مسرة والنوى إكسبريس وعلى متنهم 527 راكبا و69 شاحنة و17 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى القاهرة ومسرة والنوى أكسبريس وعلى متنهم 1176 راكبا و90 شاحنة و79 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة ومسرة وعلى متنهم 252 راكبا و37 شاحنة و23 سيارة.

على جانب آخر يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 271 راكبا و8 براد و7 تريلا و11 سيارة و2 باص جيت.

بينما شهد الميناء بالأمس، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 279 راكبا و12 برادا و4 تريلا و6 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 285 راكبا و15 براد و5 تريلا و6 سيارة و10 دراجة نارية.