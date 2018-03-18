وصول وسفر 30 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر فبراير الماضى

نادية صابرصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 30 ألف راكب بموانئها خلال شهر فبراير الماضى بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى وذلك من خلال استقبال 13 الف راكب ومغادرة 17 الفا وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.حيث شهد ميناء سفاجا وصول

نادية صابر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن موانئ الهيئة شهدت وصول وسفر 30 ألف راكب بموانئها خلال شهر فبراير الماضى بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضى وذلك من خلال استقبال 13 الف راكب ومغادرة 17 الفا وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 13 الف راكب وذلك من خلال استقبال 7 آلاف راكب ومغادرة 6 آلاف راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 16 الفا وذلك من خلال استقبال 6 الاف راكب ومغادرة 10 الاف راكب، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 102 راكب.

وأضاف يوسف أن موانئ الهيئة شهدت خلال نفس الفترة وصول وسفر 3 الاف سائح وذلك من خلال استقبال 1300 سائح ومغادرة 1700 سائح ووصول وسفر 21 يختا سياحيا وذلك بموانئ شرم الشيخ والغردقة.