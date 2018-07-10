وصول وسفر 2419 راكبًا.. وتداول 313 شاحنة بميناء سفاجا

نادية سلامصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الثلاثاء- لاستقبال السفينتين "أمانة ونما إكسبريس"، وعلى متنهما 426 راكبًا و59 شاحنة بضائع و17 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 142 راكبًا و77 شاحنة و

نادية سلام

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الثلاثاء- لاستقبال السفينتين “أمانة ونما إكسبريس”، وعلى متنهما 426 راكبًا و59 شاحنة بضائع و17 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 142 راكبًا و77 شاحنة و14 سيارة.

واستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 278 راكبًا و39 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 626 راكبًا وتداول 102 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 274 راكبًا و18 برادًا و6 تريلات و9 سيارات.