وصول وسفر 2288 راكبا وتداول 298 شاحنة بميناء سفاجا

نادية سلام:صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 121 راكب و 85 شاحنة و 19 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة و نما اكسبريس و على متنهم 1452 راكب و 75 شاحنة و 22 سيارة .وشهد الميناء بالأمس مغادرة

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 121 راكب و 85 شاحنة و 19 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة و نما اكسبريس و على متنهم 1452 راكب و 75 شاحنة و 22 سيارة .

وشهد الميناء بالأمس مغادرة ثلاث سفن وهى الرياض، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 715 راكبا و138 شاحنة و 36 سيارة .

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1342 راكبا وتداول 114 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 218 راكب و 21 براد و8 تريلا و 11 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 374 راكب و 29 براد و7 تريلا و 41 سيارة و 2 باص جيت وغادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 750 راكب و 31 براد و 18 تريلا و 3 سيارة و 4 باص جيت.