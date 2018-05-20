وصول وسفر 21 ألف معتمر بموانئ البحر الأحمر خلال رجب وشعبان

نادية سلامصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن موانئ الهيئة شهدت وصول و سفر 21 الف معتمر خلال عمرة شهرى رجب وشعبان وذلك من خلال استقبال 11 الف معتمر و مغادرة 10 الاف وذلك بموانئ سفاجا ونويبع.حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 16 الف معتمر من خلال استقبال 7 الاف معتمر ومغادرة 9

نادية سلام

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن موانئ الهيئة شهدت وصول و سفر 21 الف معتمر خلال عمرة شهرى رجب وشعبان وذلك من خلال استقبال 11 الف معتمر و مغادرة 10 الاف وذلك بموانئ سفاجا ونويبع.

حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 16 الف معتمر من خلال استقبال 7 الاف معتمر ومغادرة 9 الاف معتمر، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 5 الاف معتمر و 197 باص عمرة و ذلك باستقبال 4 الاف معتمر و 171 باص عمرة ومغادرة الف معتمر و 26 باص عمرة.

وأشار يوسف إلى أنه تم نقل المعتمرين دون حدوث أى مشاكل او تكدسات نتيجة التنسيق المستمر والدائم بين الهيئة وكل الجهات العاملة بالموانئ ومسئولى محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء حيث قامت الهيئة ببذل قصارى جهدها لمنع التكدس وتقديم افضل الخدمات للمعتمرين وواظبت على متابعة نقلهم والعمل على توفير كل التيسيرات وتذليل العقبات.

واكد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس الهيئة ضرورة الزام التوكيلات الملاحية و مالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بأربع ساعات و تنظيم اعمال حاملى الامتعة بالموانئ وعدم السماح بدخولهم الا مع دخول العبارات ولمن يحمل تصريحا بذلك ومتابعتهم بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب.

على جانب اخر تم تشديد اجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد وحجز الحالات التى يشتبه بها بالتنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء و توفير سيارات الاسعاف والخدمات الطبية وتجهيز المستشفيات التابعة لمجلس من اطباء وممرضين وعلاج و ادوية وعربات اسعاف …. الخ لاستقبال اى حالات طارئة.

بالاضافة الى تزويد صالات الوصول و السفر بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الارصفة و التنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى والمراكز الفرعية بالموانئ لاستقبال اى احداث طارئة وسرعة العمل على حلها.