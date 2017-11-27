وصول وسفر 2039 راكبا بموانئ البحر الأحمر وتداول 508 شاحنات

نادية صابر:صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Youzersif وعلى متنها 1290 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التم

نادية صابر:

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Youzersif وعلى متنها 1290 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها.

كما يتم حجر الشحنة بمحجر بيطرى الغردقة لحين التأكد من سلامتها و تحصينها بالتطعيمات اللازمة قبل طرحها بالاسواق و المجمعات الاستهلاكية.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن أخرى وهى عمان، الرياض، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 342 راكبا و133 شاحنة بضائع و8 شاحنة عفش ركاب و17 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنهم 311 راكبا و122 شاحنة و13 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة ISLANDER وعلى متنها 26 ألفا طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى وهى عمان، الرياض، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 526 راكبا و131 شاحنة بضائع و43 سيارة.

وفى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 860 راكبا بميناء نويبع وتداول 114 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين إيلة وبريدج وعلى متنهم 203 راكب و14 براد و5 تريلا كما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 34 راكب و24 براد و 10 تريلا .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 323 راكب و 10 براد و 17 تريلا و 1 سيارة و 1 باص جيت و غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 300 راكب و 26 براد و 8 تريلا و 4 باص جيت .