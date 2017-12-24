وصول وسفر 1771 راكبًا لموانئ البحر الأحمر

نادية صابرصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأحد- لاستقبال السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة "آمال"، وعلى متنها 692 رأس عجول حية قادمة من السودان، لصالح هيئة السلع التموينية

نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأحد- لاستقبال السفينة جازهونر، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة “آمال”، وعلى متنها 692 رأس عجول حية قادمة من السودان، لصالح هيئة السلع التموينية، وتقوم الجهات المختصة بإتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، وحجرها بمحجر بيطرى الغردقة.

وتغادر الميناء 4 سفن، وهى عمان، الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 433 راكبًا و209 شاحنات بضائع، و38 سيارة.

على جانب آخر ، يستعد ميناء الغردقة لاستقبال السفينة السياحية CLIO وعلى متنها 88 سائحًا من جنسيات مختلفة، و58 طاقم قادمة من ميناء العقبة.

ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 872 راكبًا بميناء نويبع، وتداول 68 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 290 راكبًا و6 برادات و4 تريلا و3 سيارات و2 باص جيت.