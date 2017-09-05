وصول وسفر 1464 راكبا بموانئ البحر الأحمر 5 سبتمبر

نادية صابر: قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن هى، القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 484 راكبا و7 شاحنة و143 سيارة. ويشهد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 104 ركاب و11 برادا و7 تريلات و4 سيارات. كما شهد الميناء

نادية صابر:

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن هى، القاهرة وعمان وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 484 راكبا و7 شاحنة و143 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 104 ركاب و11 برادا و7 تريلات و4 سيارات.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 126 راكبا و7 برادات و3 تريلا و3 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 276 راكبا و4 تريلات و59 سيارة و1 باص جيت.

على جانب آخر، يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 474 راكبا و116 سيارة.