وصول وسفر 1422 راكبا بميناءى سفاجا والغردقة

نادية سلام: صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكبا و5 شاحنة بضائع و7 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 625 راكبا و6 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و113 سيارة. كما استقبل ميناء الغر

نادية سلام:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 51 راكبا و5 شاحنة بضائع و7 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 625 راكبا و6 شاحنة بضائع و4 شاحنة عفش ركاب و113 سيارة.

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 746 راكب و100 سيارة، على جانب آخر يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 619 راكبا منهم 178 معتمرا وتداول 35 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 296 راكب منهم 89 معتمر و2 باص عمرة و5 براد و2 تريلا و14 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 254 راكبا منهم 89 معتمرا و2 باص عمرة و12 براد و13 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 69 راكبا و8 براد و 8 تريلا و 1 سيارة.