وصول قيادات السكة الحديد لمحطة قليوب.. «النقل» توجه بتحديد أسباب تصادم قطار منوف

وجه وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف، على حادث تصادم قطار منوف ، في محطة قليوب الواقع منذ قليل، تزامنا مع وصول قيادات السكة الحديد للمحطة.

وكلف أيضا وزير النقل، بتحديد أسباب تصادم قطار منوف في محطة قليوب وتحديد المسئولين وحصر التلفيات، لافتا إلى أن الحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة وإصابة 16 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة .

السكة الحديد تكشف أسباب أولية بشأن تصادم قطار منوف



وأعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار 557 – 3027 ركاب “شبرا-منوف – كفر الزيات” على سكة النفادي بمحطة قليوب.



تابعت السكة الحديد: أثناء دخول لقطار 557 – 3027 ركاب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق، واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.



وأشارت إلى أن الحادث نتج عنه خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان.



ولفتت إلى أن الوزير وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل رئيس هيئة السكك الحديدية وكافة قيادات الهيئة بالتوجه لمكان الحادث والدفع بكافة معدات الرفع لموقع الحادث.

تنسيق مع الصحة لنقل مصابي حادث قطار منوف

وأوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.



وذكرت أنه تلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، يستقلون القطار بين العربة والجرار.