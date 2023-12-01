وصول شحنة سيارات إلي ميناء بورتوفيق قادمة من السعودية

تشمل 588 سيارة بحمولة 1175 طن

وصول شحنة سيارات إلي ميناء بورتوفيق قادمة من السعودية
نادية سلام

نادية سلام

4:52 م, الجمعة, 1 ديسمبر 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن وصول السفينة “الحرية2” إلي ميناء بورتوفيق بالسويس ،اليوم الجمعة، وعلي متنها 588 سيارة بحمولة 1175 طن قادمة من ميناء جدة السعودي .

ويصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 467 شاحنة و 733 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 274 شاحنة و724 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 193 شاحنة و22 سيارة .
و استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينة بوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2440 طن بضائع و140 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

4:52 م, الجمعة, 1 ديسمبر 23