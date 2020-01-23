رياضة

وصول سيارات «تقنية الفار» إلى استاد القاهرة لإجراء الاختبارات النهائية للحكام (صور)

تطبيق تقنية الفيديو جاء بعد طلب رسمي من جانب لجنة الأندية بضرورة اتخاذ تلك الخطوة
إسلام مصطفى 10:49 م, الخميس, 23 يناير 20 10:49 م, الخميس, 23 يناير 20

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وصلت سيارات التدريب العملى للحكام، إلى ملعب استاد القاهرة، بعد نجاح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في التعاقد عليها؛ تمهيدًا لإجراء الاختبارات النهائية لتطبيق تقنية الفيديو، بداية من الدور الثانى للدور المصرى، الذى ينطلق آخر فبراير المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، ووقعت على عقود تطبيق تقنية الفار في الدوري المصري مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثاني من عمر المسابقة هذا الموسم، عقب موافقة وزارة الشباب والرياضة على العقد الذي تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والتي تنتهي في 31 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صور لحظة تحرك عربات النقل التليفزيوني الأربعة بين الاستادات التي تستضيف مباريات الدورى العام بداية من الدور الثاني، حيث ستتم الاستعانة بها بشكل كبير مع تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني بالدوري.

تطبيق تقنية الفار جاء بعد طلب رسمي من جانب لجنة الأندية بضرورة اتخاذ تلك الخطوة لصالح الرياضة المصرية وهو ما أكدته لجنة إدارة الاتحاد على عزمها بتنفيذ ما وعدت به في هذا الشأن والموعد.

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بقلم إسلام مصطفى

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