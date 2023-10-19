وصول رحلة الجسر الجوي الإنسانية الثانية للاتحاد الأوروبي لمساعدة غزة إلى مصر

قالت سفارة الاتحاد الأوروبي إن الوضع الإنساني الذي طال أمده للفلسطينيين تدهور في قطاع غزة وما حوله بشكل حاد مع التصعيد الأخير للعنف إلى جانب الحصار الكامل على غزة، مما أدى إلى عواقب كارثية على سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

ومن أجل دعم توصيل مواد المساعدات الإنسانية العاجلة، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية جسر جوي إنساني إلى مصر للتخزين المسبق للمساعدات الإنسانية من أجل توصيلها سريعاً بمجرد أن يصبح الوصول إلى غزة متاحًا.

أوضحت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الرحلة الأولى هبطت في مطار العريش يوم الإثنين 16 أكتوبر بينما وصلت الرحلة الثانية اليوم.

حملت كلتا الرحلتين 56 طناً من البضائع الإنسانية التي قدمتها اليونيسف بما في ذلك الأدوية والمأوى والمستلزمات الصحية. ويتم تسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري لتوزيعها على الأرض.

ومن أجل دعم توصيل مواد المساعدات الإنسانية العاجلة، أطلق الاتحاد الأوروبي جسرًا جويًا إنسانيًا.

وهذه العملية التي تتم في إطار الاستجابة الإنسانية الأوروبية، ستسهل إيصال المساعدات إلى الأشخاص المحتاجين في غزة. كما تتوفر مواد طوارئ إضافية من مخزونات الطوارئ الخاصة بالاتحاد الأوروبي وجاهزة للنشر إلى شركائنا في المجال الإنساني.

يتم توجيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي حصريًا من خلال المنظمات الإنسانية المسجلة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الجسر االجوي الإنساني

وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش: “إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة المنقذة للحياة أينما كانوا وبغض النظر عن الظروف. ومن خلال عملية الجسر الجوي الإنساني هذه إلى مصر، نهدف إلى دعم شركائنا في المجال الإنساني على الأرض في توفير الدعم المنقذ للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه في قطاع غزة. ولا يزال الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية إلى غزة أمرا بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشخاص العالقين في هذه الأزمة. وأشكر مصر على دعمها وجهود التعاون التي تعتبر أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركائه للوفاء بمهمتنا الإنسانية.”

وقال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر: “من خلال هذا الجسر الجوي الإنساني، يدعم الاتحاد الأوروبي توصيل الإمدادات التي يحتاجها شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني بشكل عاجل في غزة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون الوثيق مع مصر وشركائنا في المجال الإنساني في البلاد لضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليمها إلى الأشخاص الأكثر ضعفا في هذه الأزمة الرهيبة”.

وأدى الصراع المستمر في غزة، إلى جانب الحصار المفروض على الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والوقود والمياه والغذاء من إسرائيل، إلى كارثة إنسانية.

وتشمل الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين الحماية والصحة (بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي)، والمساعدة الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، والمأوى، والتعليم في حالات الطوارئ والمساعدات النقدية متعددة الأغراض لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ووفقاً للتقديرات، فقد نزح مليون شخص داخلياً في قطاع غزة منذ بدء الأعمال القتالية، في حين يحتاج آلاف الجرحى إلى تدخلات عاجلة لإنقاذ حياتهم.

في عام 2023 أطلق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 78 مليون يورو من التمويل الإنساني للفلسطينيين المحتاجين.

يتم تخصيص هذا التمويل وإدارته من قبل الشركاء الإنسانيين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي على الأرض.

يتم توجيه المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي حصريًا من خلال المنظمات الإنسانية المسجلة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.