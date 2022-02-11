وصول خامس رحلة قطار ناقلة للحاويات من السخنة لغرب بورسعيد اليوم

تصل، اليوم الجمعة، خامس رحلة قطار ناقلة للحاويات الترانزيت من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد. وأعلن المهندس محمد فودة، الشريك اللوجستي لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وصول رحلة قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة إلى ميناء غرب بورسعيد، صباح اليوم، وتحمل 25 حاوية تابعة للخطوط الملاحية العالمية PIL و Cosco وYang Ming وOOCL وCMA،

وذلك في إطار قيام المنطقة الاقتصادية بالعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات.

وقال إنه تم إنهاء جميع الإجراءات واللوجيستيات الخاصة بالنقل من السخنة لبورسعيد، ومن ثم الانتهاء من كل إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية التى تتبعها موانى بورسعيد قدبدأت منظومة نقل الحاويات بالقطار، ديسمبر الماضي، في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد.

وتم إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى الميناءين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

جدير بالذكر أن موانئ المنطقة تتكامل معًا ولا منافسة بينها؛ لأن العائد العام، سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول، ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.