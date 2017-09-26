وصول جثمان المصرية الأسمن في العالم للقاهرة

وكالاتوصل جثمان الفتاة المصرية، إيمان عبد العاطي الملقبة بـ "أسمن إمرأة في العالم" إلى مطار القاهرة قادما من أبو ظبي، وذلك بعد وفاتها أثناء رحلتها العلاجية فى الإمارات.وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر، تم إنهاء الإجراءات اللازمة لخروج الجثمان من المطار والقادم على متن رحلة مصر للطيران

وكالات

وصل جثمان الفتاة المصرية، إيمان عبد العاطي الملقبة بـ “أسمن إمرأة في العالم” إلى مطار القاهرة قادما من أبو ظبي، وذلك بعد وفاتها أثناء رحلتها العلاجية فى الإمارات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر، تم إنهاء الإجراءات اللازمة لخروج الجثمان من المطار والقادم على متن رحلة مصر للطيران من أبوظبي لتسليمه لذويه.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مسجد العمري في الإسكندرية.

كانت إيمان عبد العاطى قد توفيت أمس الاثنين فى المستشفى التى تتلقى بها العلاج فى أبو ظبى نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية ، خاصة وأن الحالة تدهورت فى آخر 24 ساعة إذ كانت تعاني من التهاب بكتيري في الدم أدى إلى تسمم.