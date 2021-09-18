سيـــاســة

وصول جثمان الشاب المصرى المتوفى فى إيطاليا إلى مطار القاهرة

بحسب وزيرة الهجرة طالبت مصر السلطات الإيطالية فتح التحقيقات فيما يتعلق بملابسات هذا الحادث ومعرفة أسباب الوفاة"
المال - خاص 12:14 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21 12:14 ص, الأحد, 19 سبتمبر 21

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قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، إن “جثمان المواطن المصرى “إسلام عيد أحمد”، البالغ من العمر 30 عاما من مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، والذى لقى مصرعه فى إيطاليا، وصل إلى مطار القاهرة اليوم، بناء على طلب أسرته لدفن الجثمان فى محافظته”، وفق ماذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابعت “مكرم”: “طالبت السلطات الإيطالية من خلال البعثة المصرية فتح التحقيقات فيما يتعلق بملابسات هذا الحادث ومعرفة أسباب الوفاة”، مشيرة إلى أنه تم تشريح الجثة والتأكد من عدم وجود أى شبهة جنائية فى الحادث.

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وحول مبادرة حياة كريمة، قالت مكرم إننا أطلقنا أول منصة إلكترونية تعرض فيديوهات تشرح ما هى مبادرة “حياة كريمة”، وذلك لجمع التبرعات من المصريين فى الخارج والداخل.

وأضافت أنه “تم البدء فى جمع التبرعات بالفعل من الخارج، وأن هذه التبرعات رسالة هامة على مساهمة المصريين بالخارج فى تطوير وطنهم والعيش حياة كريمة”، موجهة التحية للبابا توا ضروس الثانى لإرساله لكل الأساقفة والكهنة بالخارج فى أوروبا والولايات المتحدة لتشجيع المصريين فى الخارج للمشاركة فى مبادرة “حياة كريمة”، معربة عن تقديرها للدور الوطنى الكنيسة المصرية.

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وأشارت إلى أن الجاليات المصرية فى الخارج تقوم بدور كبير فى المشاركة بالمبادرات الرئاسية، وأيضا فى كل جهود التنمية التى تقوم بها القيادة السياسية، منوهة بأن مبادرة “حياة كريمة” مست قلوب المصريين فى الداخل والخارج لأنها جزء من ملف حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن السلطات الإيطالية عثرت على إسلام متوفيا أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كيلو من مدينة لودى الإيطالية.

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بقلم المال - خاص

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