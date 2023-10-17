وصول بعثة منتخب مصر لكرة القدم من الإمارات إلى مطار القاهرة الدولي (صور)

وصل منذ قليل، في مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب مصر القومي لكرة القدم برئاسة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب القومي، وذلك على متن طائرة شركة النيل للطيران من طراز ايرباص A320 رحلة رقم NP272.

وأقام المنتخب القومي معسكرًا بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في يناير المقبل بساحل العاج والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا.

وجدير بالذكر أن النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي أثناء تصفيات كأس العالم “روسيا 2018” والتي صعد لها المنتخب للمونديال.